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Avrupa başkentinde maske kullanım zorunluluğu geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı zorunlu hale gelecek.

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Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının hızla yayılmasına karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 

MAske takma zorunlu hale gelecek
Ülkede 19 bölgenin salgın açısından "kırmızı bölge" listesine eklendiğini ifade eden Castex, Paris Valiliğinin kararıyla kentin tamamında maske kullanımının zorunlu olacağını bildirdi.

Castex ayrıca, tüm okullarda öğretmenlerin ve 11 yaşından büyük öğrencilerin maske takmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

Fransa'da koronavirüs
Sağlık Bakanı Olivier Veran da bir haftada yaklaşık 800 bin test gerçekleştirdiklerini, hedefin bu sayıyı 1 milyona çıkarmak olduğunu aktardı.

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 5 bin 429'a ulaşmıştı. Bu nisandan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.  

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