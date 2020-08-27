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ABD Sudan'dan 330 milyon dolar istedi

ABD’nin Sudan’dan, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için yüklü miktarda tazminat istediği ortaya çıktı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ortadoğu turu kapsamında İsrail ile temaslarda bulunmak için Tel Aviv'e gitti.

Ortadoğu turunun İsrail ayağını tamamlayan Pompeo, buradan Sudan'a geçti. Pompeo burada, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’la bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz Guardian’ın haberine göre, Pompeo ve Hamduk arasında yapılan görüşmede, ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması konusu ele alındı.

330 milyon dolar istedi
Haberde, Washington’ın Sudan’dan “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkış karşılığında 330 milyon dolar (yaklaşık 2,4 milyar TL) tazminat talep ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin bu parayı, El Kaide saldırılarından etkilenen Amerikalıların aileleri için istediği ifade edildi.

"Eski rejimin hatalarının bedeli.."
30 yıllık Ömer Beşir iktidarı sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan Sudan'da ise bu haber öfkeyle karşılandı.

Kimileri bu talebi Sudan’da Beşir iktidarı sonrası yönetime gelen yeni reformcu hükümete karşı adaletsizlik olarak yorumladı.

Aktivist Muhammed Bebiker, “Rejime karşı çıktık ve devirdik. Şimdi de onun yaptığı hataların bedelini ödemek zorunda bırakılıyoruz” dedi.

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