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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (27 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6209'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 263.998'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda son dönemde iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından daha az olduğuna da dikkat çekti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 995 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 995 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı

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