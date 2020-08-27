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Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj

Fox TV'deki görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden ve emekli olma kararı alan Fatih Portakal, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Portakal, fotoğrafını paylaşarak, "TBT falan değil bugün şu an. Önemli olan da bu an. Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti" dedi.

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Fox TV'den istifa ederek emekli olma kararı alan Fatih Portakal, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Portakal, paylaşımında, "TVT falan değil Bugün şu an. Önemli olan da bu an. Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti. Sakalı kesmeyecek olmak da harika. Her gün traş olmamak da... Zamansız ve plansız yaşamaksa o tartışmasız en güzel..." ifadelerini kullandı.

Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj

Fatih Portakal'ın istifa mesajı
Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım Fox Haber'den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasındatoprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla"

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