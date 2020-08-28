Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığını resmen kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini, Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti.

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3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayının son günü, Trump'ın resmen partinin başkan adaylığını Beyaz Saray'dan yaptığı konuşma ile kabul etmesiyle son buldu.

Trump konuşmasına, "Bugün, şükran ve sonsuz iyimserlikle dolu kalbimle, ABD başkanlığına adaylığımı kabul ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Yeni dönemde Amerikan ekonomisini yeniden tarihinin en iyi günlerine getireceklerini ve ABD'yi tüm tehdit ve tehlikelerden koruyacaklarını vurgulayan Trump, Kovid-19 konusunda, "Son aylarda milletimiz ve tüm dünya görünmez bir düşmana çattı. Bizden önceki cesur Amerikanlar gibi biz de bu zorluğa göğüs geriyoruz. Halkımıza hayatlarını kurtaran tedavileri sağlıyoruz ve yıl sonundan önce belki de daha da yakın bir zamanda bir aşı bulacağız." dedi.

"Ülke tarihindeki en önemli seçim"

Trump, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin "ülke tarihindeki en önemli seçim" olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İki parti arasında net bir ayrım var. İki vizyon, iki felsefe, iki gündem var. Bu seçim Amerikan rüyasını mı koruyacağımızın yoksa sosyalist gündemin kaderimizi yok mu edeceğinin seçimi. Bu seçimle, milyonlarca yeni iş alanı açmakla, endüstrilerimizi deniz aşırı ülkelere göndermek arasında karar vereceğiz. Bu seçimle, kanuna uyan Amerikan halkını korumakla, vatandaşlarımızı tehdit eden anarşistler, provokatörler ve ayak takımına özgürlük tanımak arasında karar vereceğiz."