BIST 1.109
DOLAR 7,35
EURO 8,73
ALTIN 458,82
HABER /  DÜNYA

Donald Trump, Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığını resmen kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmesini, Beyaz Saray'da yaptığı konuşma ile resmen kabul etti.

Abone ol

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayının son günü, Trump'ın resmen partinin başkan adaylığını Beyaz Saray'dan yaptığı konuşma ile kabul etmesiyle son buldu.

Trump konuşmasına, "Bugün, şükran ve sonsuz iyimserlikle dolu kalbimle, ABD başkanlığına adaylığımı kabul ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Yeni dönemde Amerikan ekonomisini yeniden tarihinin en iyi günlerine getireceklerini ve ABD'yi tüm tehdit ve tehlikelerden koruyacaklarını vurgulayan Trump, Kovid-19 konusunda, "Son aylarda milletimiz ve tüm dünya görünmez bir düşmana çattı. Bizden önceki cesur Amerikanlar gibi biz de bu zorluğa göğüs geriyoruz. Halkımıza hayatlarını kurtaran tedavileri sağlıyoruz ve yıl sonundan önce belki de daha da yakın bir zamanda bir aşı bulacağız." dedi.

"Ülke tarihindeki en önemli seçim"

Trump, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin "ülke tarihindeki en önemli seçim" olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İki parti arasında net bir ayrım var. İki vizyon, iki felsefe, iki gündem var. Bu seçim Amerikan rüyasını mı koruyacağımızın yoksa sosyalist gündemin kaderimizi yok mu edeceğinin seçimi. Bu seçimle, milyonlarca yeni iş alanı açmakla, endüstrilerimizi deniz aşırı ülkelere göndermek arasında karar vereceğiz. Bu seçimle, kanuna uyan Amerikan halkını korumakla, vatandaşlarımızı tehdit eden anarşistler, provokatörler ve ayak takımına özgürlük tanımak arasında karar vereceğiz."

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir asker şehit oldu
Bakan Albayrak'tan kimler rahatsız?
Kadınların koronavirüse karşı daha güçlü olmalarının sırrı
Fox TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal'dan yeni mesaj
Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos paylaşımı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (27 Ağustos 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de karantinada olması gereken kişi uçakta yakalandı
Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak
İstanbul Valiliği saat verip uyardı! Kavrulacağız
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan doğalgaz açıklaması:Ülkenin yararına kullanılması lazım
Kartal'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kenan İmirzalıoğlu'nun arabası hırsızların hedefi oldu aracı yarım milyon değerinde
Yorumlar