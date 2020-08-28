Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçırdığı fırsatları yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun kaçırdığı fırsatları sıralayan Hakan, "CHP niye hep yüzde 25?" sorusu için de bu fırsatları işaret etti.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Joe Biden'in açıklamaları sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun etkili bir iletişim sergileyemediğini, Karadeniz'deki büyük keşif sonrası yaşanan büyük sevince ortak olmak yerine morali bozulmuş olarak köşeye çekildiğini ve bu tavırları ile eksiye düştüğünü söyledi. Hakan, "CHP niye hep yüzde 25?Sakın kaçan bu fırsatlar yüzünden olmasın?" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm:

- JOE BIDEN FIRSATI: Joe Biden’ın “Muhalefetle çalışırız” türü sözler etmesi karşısında... Etkili bir iletişim sergileseydi... Ve Biden’a “Sen bizim sana taviz vereceğimizi falan sanıyorsan fena halde yanılıyorsun Biden... Biz iktidara geldiğimizde senin değil Türkiye’nin çıkarlarını bugünkü iktidardan daha fazla koruruz. Hadi başka kapıya” deseydi... Diyebilseydi... Kesin alırdı en az beş puan.

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- DOĞALGAZ FIRSATI: Karadeniz’de doğalgaz keşfedildi diye halkın ezici çoğunluğu büyük bir sevince boğulmuşken... Morali bozulmuş gibi bir köşeye çekilmek yerine... Hemen o gün büyük bir basın toplantısı düzenleseydi... Ve “Bu çok güzel bir haber... Emeği geçenlere kalpten teşekkürler. Bulunan Türkiye’nin doğalgazıdır. Faydası Türkiye’yedir. İnşallah daha büyük rezervler bulunur” deseydi... Buradan da alırdı bir beş puan.

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CHP niye hep yüzde 25?

Sakın kaçan bu fırsatlar yüzünden olmasın?

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