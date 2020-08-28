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TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu.

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Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan TFF 1'inci Lig'de sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1'inci Lig'de 6, 13, 23 ve 30'uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta maçları şu şekilde:

​Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adanaspor - İstanbulspor

Osmanlıspor - Eskişehirspor

Altay - Yılport Samsunspor

Boluspor - Ankara Keçiörengücü

Bursaspor - Adana Demirspor

Menemenspor - Altınordu

Balıkesirspor - Giresunspor

Akhisarspor - Tuzlaspor

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