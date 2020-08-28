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Antalya'da haber alamayan ablanın ihbarı acı gerçeğe ulaştırdı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da Yaşar Dener (68), 3 gündür haber alamayan ablasının ihbarı sonucu bakılan evde ölü bulundu. Ağır koku saran evde kanepede hareketsiz bulunan adamın ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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Olay, gece saatlerinde, Konyaaltı Uncalı Mahallesi 1232 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evde yalnız yaşayan kardeşi Yaşar Dener'den 3 gündür haber alamayan İstanbul'daki ablası, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Dener'in yaşadığı eve gelerek, kapıyı çaldı. Açan olmayınca itfaiye ekibi, merdivenle balkondan içeri girdi ve kapıyı açtı. Sağlık görevlileri, ağır kokunun olduğu içeride, Dener'i kanepede hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Dener'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Yaşar Dener'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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