BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,74
ALTIN 461,04
HABER /  EKONOMİ

Maliye Bakanlığı duyurdu! O işlemlerde banka ödeme yükümlülüğü kaldırıldı

TÜRKİYE'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ülkeye getirilmesinde kullanılan ödeme şekillerinden "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde "banka ödeme yükümlülüğü" yürürlükten kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin 'Giresun' raporu çok tartışılacak: Facia bir kez daha bağırarak geldi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 28 kentte operasyon! 24 kişi gözaltında
Kabineden bir Fahrettin Koca daha çıktı Kübra Par o ismi açıkladı
Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçırdığı fırsatları yazdı
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı esnaf araç bulamıyor
İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bir asker şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Özel hastanelerde koronavirüs gerçeği! Fazla ücret alınıp test sonuçları girilmemiş
Antalya'da haber alamayan ablanın ihbarı acı gerçeğe ulaştırdı
Pandemi hastanesinde yatak kalmadı, hastalar kuyrukta bekliyor
Konyaaltı Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu
Eskişehir’de servis otobüsü devrildi: 2 ölü
Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı feci görüntüler
Yorumlar