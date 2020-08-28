Burdur'da balık tutmaya diye çıktı bu vaziyette bulundu

BURDUR'da şeker ve tansiyon hastası yaşlı adam, balık tutmaya diye evden çıktı geri dönmedi. İhbarla harekete geçen ekipler önce yaşlı adamın malzemelerine ardından kendisine ulaştı. Boş su kanalında baygın bulunan adam hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

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Şaban Belen (61) bugün sabah saatlerinde Ağlasun’a bağlı Yeşilbaşköy’deki balık üretim havuzlarının bulunduğu bölgeye gelmek için evden ayrıldı. Tekrar eve dönmeyen Şaban Belen’den haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri arama çalışması başlattığı Şaban Belen’in en son yanındaki malzemelerle Yeşilbaşköy’e geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma timi yönlendirildi. Özel eğitimli arama köpeği ‘Çizik’in de katıldığı ekip yaptıkları aramada özel bir balık üretim tesisine ait göletin kıyısında Şaban Belen’e ait ayakkabı, telefon ve diğer malzemeleri buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Şaban Belen’i de malzemelerinin bulunduğu noktanın yaklaşık 1 kilometre uzağında, bir bahçenin kurumuş su kanalı içinde yarı baygın halde buldu.

Sağlık durumu iyi

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Belen, Ağlasun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Belen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şaban Belen’in kronik tansiyon ve şeker hastalığı olduğu bildirildi.