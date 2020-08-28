Skandal ifadeler içeren Gül ve Düşün kitabının yazarı için harekete geçildi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli kitabın yazarı Musa Dinç ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma açarken, bakanlık da harekete geçti.

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Yazar Musa Dinç'in çocuklara yazdığı 'Gül ve Düşün' adlı masal kitabındaki iğrenç ifadeler tepki çekti. Fabl türünde 15 masalın bulunduğu kitapta bir tilkinin ayıya tecavüzü anlatıldı. Ayı ‘namusu iki paralık olmuş’, ‘mahcup’ ve ‘suçlu’ olarak gösterildi. Tilkinin ‘bir cezalandırma yöntemi olarak’ ayının bekâretini bozmasından bahsedildi. Kitap büyük tepki çekerken, yazar için harekete geçildi.

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada “Adı geçen (sözde) çocuk kitabının ‘masallar’ etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında MEB tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması; okul kütüphanelerinde bulunması hâlinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında Bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır” denildi.

"En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!" skandal cümlelerden sadece bir tanesi.

İnternette dağıtılmasının engellenmesi talep edildi

Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise TCK’nın 226. maddesi uyarınca ‘basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi’ suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internette dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.

Yetkililere çağrı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı, eğitimle, pedagojiyle bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Sözde çocuk kitabında 'Boz Ayı'nın da bakireliği son bulmuş' ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

“Çocuklarımıza sahip çıkmalı''

Yalçın, kitap yazmanın belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmanın ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirdiğine dikkat çekerek, “Çocuklarımıza sahip çıkmak, başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biri” dedi.

MEB'den açıklama var

Kitapla ilgili tepkiler yükselirken hedefte olan MEB, şu açıklamayı yaptı: “Medyaya yansıyan söz konusu hikaye kitabı üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. MEB, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik ‘hikaye kitabı’ kategorisindedir. Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir.”

Bakanlık harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kitapla ilgili ‘muzır ve müstehcenlik’ kararı aldı. Kurulun aldığı karar, önümüzdeki bir iki gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna da duyurulacak.

Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, kitapla ilgili soruşturma başlattı. İğrenç olay sosyal medyada “Gül ve Düşün kitabı kaldırılsın” ve “Musa Dinç tutuklansın” başlıklarıyla ‘trend topic’ oldu.

OKURLARIMIZIN DİKKATİNE !!! pic.twitter.com/3X9cNu8fFZ — arı sanat yayınevi (@arisanat) August 27, 2020

Arı Sanat Yayınevi özür diledi

Arı Sanat Yayınevi ise kitabın satışının ve dağıtımının 2019'da durdurulduğunu açıklayarak özür diledi. Ancak buna rağmen kitabın bazı internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu konuda gerekeni yapacağız" denildi. Yayınevi ayrıca "Durumun düzelmesi için hukuku süreç başlamıştır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrardan tüm okurlarımızdan özür dileriz" açıklaması yaptı.