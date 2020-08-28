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Kayserispor Harrison Manzala ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fransa'dan orta saha Harrison Manzala ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

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Harrison Manzala'nın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Son olarak Fransa'nın LeMans takımında forma giyen sağ açık oyuncusu Manzala'nın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Harrison Manzala ve kariyeri:

Tam adı Harisson Manzala Tusumgama. 6 Mart 1994 doğumlu. Orta saha, sağ açık mevkiinde oynuyor ve 1,77 cm boyunda. Hem Fransa hem Kongo vatandaşı. Fransa'nın Le Havre, Amiens, Angers ve le Mans FC takımlarında oynadı. 149 resmi maçta 19 gol atarken 11 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. Geçen sezon Le Mans FC forması ile Fransa 2.Ligi'nde 12 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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