İhracat bedelleri! 'Banka ödeme yükümlülüğü' kaldırıldı

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde 'banka ödeme yükümlülüğü' kaldırıldı.Abone ol
Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ülkeye getirilmesinde kullanılan ödeme şekillerinden 'banka ödeme yükümlülüğü' yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde 'banka ödeme yükümlülüğü' yürürlükten kaldırıldı.
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