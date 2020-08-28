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Sivasspor Casimir Ninga'ya imzalattı

Sivasspor, SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'ya satın alma opsiyonu bulunan 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzalattı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de forma giyen Casimir Ninga'nın satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanması konusunda SCO Angers ile anlaşmaya vardı.

Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçen sezon da SCO Angers forması terletti.

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