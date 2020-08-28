Trabzonspor test sonucu belli oldu

Trabzonspor, tüm takım ve personelin Covid-19 test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanılmadığını belirtti.Abone ol
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 28, 2020
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