Erdoğan talimat verdi! Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest

OSMANİYE''de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün tamamlanması için ayrılan 700 milyon TL'lik kaynak yürürlüğe girdi.

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyacak köprü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiğini ve 700 milyon liralık bir kaynak aktarıldığını yazdı.

Erdoğan talimat verdi

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapması için talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL'lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

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