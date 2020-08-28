Ali Koç'tan Vedat'ı isteyen Lazio'ya yanıt: Peşin 20 milyon Euro isteriz

Fenerbahçe, İtalyan kulübü Lazio ile pazarlığı devam ediyor. Ali Koç, 20 milyon Euro net istiyor. Yöneticilerin bazıları ise Kosovalı forvetin kalmasından yana.

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Fenerbahçe ile Lazio, Vedat Muriqi'in satışı konusunda anlaşsa da ücret konusunda sıkı pazarlık var. İtalyan kulüp, ilk teklif olarak bonuslarla birlikte 18-20 milyon Euro önermişti. Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Başkan Ali Koç, Vedat'ı ısrarla isteyen Lazio'ya “Peşin 20 milyon Euro isteriz” yanıtını verdi.

Başkent ekibinin Koç'un bu talebine kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor. Yönetici Selahattin Baki de “Muriqi'e değerini bulan bir teklif yaparlarsa masaya otururuz” ifadesini kullandı.

Yönetimde farklı görüşler hakim

Kosovalı forvetin transferi konusunda ise yönetim içinde farklı görüşler hâkim. Yöneticilerin bazıları “Muriqi'i takımda tutarsak şampiyonluğun en büyük favorisi oluruz. Göstereceği performansla birlikte seneye daha yüksek bedelle satabiliriz” fikrini sundu.

1 hafta içinde netlik kazanacak

Bu durum karşısında kararsız kalan Koç, hem Teknik Direktör Erol Bulut hem de bazı yöneticilerle tekrar görüşecek. Yıldız golcünün geleceği 1 hafta içinde netlik kazanacak.

32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı

Süper Lig kariyerinde 112 maça çıkan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, 37 gol-14 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin en önemli hücum gücü olan Muriqi, Süper Lig’de oynadığı 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Milli maçlar sayesinde göze girdi

Muriqi ayrıca Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri’nde oynadığı maçlarla Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.