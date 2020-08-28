Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ağutos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını son dakika duyurdu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre

Açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.