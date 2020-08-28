BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,73
ALTIN 460,94
HABER /  FENERBAHÇE

Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.

Abone ol

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda. 

Yunanistan'da yayın yapan Sportime'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.

Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olacaktı! Gardiyanları tehdit edince olamadı
Şehirleri kana bulayacaklardı! Bombacı hainler Adana'da tutuklandı
Türkiye'den 700 kişi seçilecek! Koronavirüs aşısı için çalışma başlıyor
Erdoğan talimat verdi! Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Kadınlar koronavirüse karşı neden daha dayanıklı? Bilim insanlarını yanıtı buldu
ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu'nda apart otelde ceset paniği
Ekrem İmamoğlu’nun 'kapıları yüzüme kapattılar' iddiasına Başkan Kartoğlu’ndan cevap
Trabzonspor test sonucu belli oldu
Skandal olay! Kamerasının kapalı olduğunu zannedip sekreteri ile ilişkiye girdi
Toplu taşıma araçları sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz
ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde 4,3 arttı
Yorumlar