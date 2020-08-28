Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.

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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda.

Yunanistan'da yayın yapan Sportime'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Olympiakos arasında yapılan müzakereler sonucu Rodrigues'in transferinde büyük aşama kaydedildi.

Tarafların henüz anlaşmadığı ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Sarı lacivertli kanat için Olympiakos yetkilileri bu hafta için randevu talep etmişti. Fenerbahçe ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.