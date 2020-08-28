Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek

Piyasaların yoğun veri gündemini takip edeceği haftanın son işlem gününe dolar 7,3460 lira seviyesinde, euro ise 8,7220 lira civarında başladı.

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7.40 eşiğini aşan dolar/TL önceki gün 7.36 seviyesinden başlarken, Euro/TL 8.72 ise seviyesinden açılış yapmıştı.

Koronavirüs salgının ekonomiye etkisiyle dolar ve euro kurundaki yükseliş sürerken piyasalarda tedirginlik henüz geçmiş değil.

Takip edilecek veriler

Bugün iç piyasalar ekonomik güven endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündemi takip edecek.

Küresel piyasalar

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ortalama enflasyon hedeflemesine göre politika belirleyeceğini açıklaması sonrası önceki gün karışık bir seyir izledi.