BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,74
ALTIN 461,36
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın istedi başkan doğruladı Kartal'a geri dönüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği belirtildi. Yeni Malatyaspor başkanı temasları doğrularken transferin takasla gerçekleşeceği Kartal'ın Töre karşılığında Umut Nayir'i vereceği öğrenildi.

Abone ol

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını istediği 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından gittiği Yeni Malatyaspor'dan takasla transfer edilecek. Sarı-siyahlıların Başkanı Adil Gevrek, görüşmeleri doğrularken sızan bilgilere göre iki kulüp 28 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya vardı. Beşiktaş, deneyimli kanat oyuncusu karşılığında Malatyaspor'a Umut Nayir'i verecek.

Beşiktaş, Rubin Kazan'dan 2013'te önce kiralık olarak renklerine bağladığı Töre'nin bonservisini bir sezon sonra 4.5 milyon euro’ya almıştı. Başarılı kanat oyuncusu 2016'da 3 milyon euro’ya o dönem bir sezonluğuna siyah-beyazlıların eski Teknik Direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralamıştı.

Gökhan geçen sezon Yeni Malatyaspor'da ise 28 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bensu Soral tatilde talihsiz bir kaza geçirince eşi apar topar hasteneye kaldırdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak
Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olacaktı! Gardiyanları tehdit edince olamadı
Şehirleri kana bulayacaklardı! Bombacı hainler Adana'da tutuklandı
Türkiye'den 700 kişi seçilecek! Koronavirüs aşısı için çalışma başlıyor
Erdoğan talimat verdi! Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören milli eğitim şube müdürü öldü
Otomobil sahiplerine iyi haber! Benzine indirim geliyor
Ağustos ayı ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi açıklandı
Konya'da tamamlanan Bozkır Barajı su tutmaya başladı
Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda
Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekoltesiyle olay oldu
Yorumlar