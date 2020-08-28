Bensu Soral'ı eşi apar topar hasteneye kaldırdı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi

Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.