Bensu Soral'ı eşi apar topar hasteneye kaldırdı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi
GÖCEK'te eşi Hakan Baş ile beraber tatil yapan Bensu Soral, talihsiz bir kaza geçirdi. Soral, geçirdiği kaza sonrası apar topar İstanbul'a döndü.
Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Hürriyet'in haberine göre ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık tespit edildi.
Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi. Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Hanım, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.
Bensu Soral: İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir.
Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.