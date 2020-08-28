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Beşiktaş'ta aynı senaryo: Yıldız isim alacakları için notere başvurdu

Jeremain Lens, 2 aylık alacağının ödenmesi için noter aracılığıyla Beşiktaş'a ihtarname gönderdi. 15 gün içinde ödeme yapması gereken siyah-beyazlı ekip, aynı senaryoyu kaleci Karius ile yaşamıştı.

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PAOK mücadelesinde kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan, tek golün asistini yapan Jeremain Lens'in attığı adım bardağı taşıran son damla olacak nitelikte. Hollandalı oyuncu iki aylık alacağının ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderdi.

32 yaşındaki futbolcunun ihtarı PAOK maçının ardından noter aracılığıyla gönderdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların ödeme yapmak için 15 günlük süresi bulunurken daha önce Karius ve Ruiz, bu nedenle sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.

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