Olay yeri İstanbul! Gece hastanede test yaptıran 18 yaşındaki genç evinde öldü

1 hafta önce işi bıraktı, gece hastaneye gitti

Bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan Khan, 1 hafta önce rahatsızlanarak işten ayrıldı. Nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı evde dinlenen Khan, dün gece fenalaşarak arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi.