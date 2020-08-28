Olay yeri İstanbul! Gece hastanede test yaptıran 18 yaşındaki genç evinde öldü
İSTANBUL Sultangazi'de Pakistan uyruklu 18 yaşındaki genç, gece nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye kaldırıldı. Evine gönderilen Karim Khan, sabah annesiyle görüntülü konuştuktan sonra arkadaşlarının gözü önünde olduğu yere yığılıp kaldı ve öldü. Ekipler cenazesini özel kıyafetlerle aldı.
Sultangazi'de Pakistan uyruklu 18 yaşındaki genç, yaşadığı evde arkadaşlarının gözü önünde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, koronavirüs şüphesi nedeniyle özel kıyafet giyerek inceleme yaptı.
Olay, 50'inci Yıl Mahallesi 2074 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanı bodrum katında meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce İran üzerinden kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenilen Pakistan uyruklu Karim Khan (18), Sultangazi'de yaşayan arkadaşlarının yanına yerleşti.
1 hafta önce işi bıraktı, gece hastaneye gitti
Bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan Khan, 1 hafta önce rahatsızlanarak işten ayrıldı. Nefes darlığı ve yüksek ateşten dolayı evde dinlenen Khan, dün gece fenalaşarak arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Khan, daha sonra taburcu edildi.
Annesiyle görüntülü konuştu ve yığılıp kaldı
Sabah saatlerinde Pakistan'da bulunan annesini görüntülü arayarak konuşan Khan'ın kısa bir süre sonra oturduğu yerde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, paniğe kapılarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.