Ağustos ayı içinde Japonya tarihinin kesintisiz en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanı alan Shinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

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Son haftalarda gözlerden uzak kalması nedeniyle sağlık durumu hakkında spekülasyonlar yapılan Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti.



Hastane ziyaretleri şüphe oluşturdu



Abe'nin Tokyo'daki bir hastaneyi ziyaret etmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, ziyaretin önceki hafta yapılan sağlık kontrolünün devamı niteliğinde rutin bir ziyaret olduğu açıklanmıştı.

Son zamanlarda kameraların karşısına sık çıkmayan Abe'nin sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar ülkeyi yönetmeye devam edip edemeyeceği tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Hükümet iddiaları reddetmişti

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga iddiaları yalanlayarak "Başbakan Abe'yi hergün görüyorum, durumunda bir değişiklik yok" diyerek başbakanın sağlığı hakkında olumsuz bir gelişmenin olmadığını ifade etmişti.

İlk olmayacak



İlk kez 2006'da başbakanlık koltuğuna oturan Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir yıl sonra istifa etmiş, Aralık 2012'de yeniden göreve gelmişti.