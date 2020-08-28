Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan ve Sörloth için teklif var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig Sörloth için ısrarcı. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz." dedi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda konuk oldu. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Transfermarkt verilerine göre oyuncularımızın değeri 85,5 milyon euro. Bizim bu oyuncular için yıllık maliyetimiz 13 milyon euro. Trabzonspor'un oyuncularının piyasa değeri, ödediğimiz maaşların 4-5 katı. Diğer takımların ödedikleri ortada. Trabzonspor her sene 1 oyuncuyu ya yetiştirerek, ya geliştirerek satmak zorunda.

Ekuban için herhangi bir teklif yok. Bugüne kadar sadece 2 oyuncumuz için teklif geldi. Biri Uğurcan Çakır, diğeri de Alexander Sörloth... Bütün dünya duydu zaten, Sörloth için Leipzig geldi. İkisi için gelen teklifler de beklentimizin de altında tekliflerdi.

UEFA yetkilileri, bizim Avrupa'dan men cezası almamız için nerelerden baskı yediklerini bize ima ettiler. UEFA, bunu bize ima ettiği için söylememde bir sorun yok.

Yayıncı kuruluş tarafından sürekli bir indirim talebiyle karşı karşıyayız. Pandemi nedeniyle maç hasılatlarımızı da kaybettik. Birçok gelirimizden mahrumuz. Kulüplerimizi bekleyen çok ciddi sıkıntılar var.

Trabzonspor ne zaman ki şampiyonluğun ciddi adayı oldu sürekli yalan yanlış haberler çıkmaya başladı. Bunlara takılı kalmamak gerek. Takılı kaldığınız zaman 2010-11 veya 1996 sezonu sonraki travmaları yaşarsınız. Biz bu tarz durumlara hazırlıklıyız.

Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Trabzonspor'un harcamaları gelirinin sadece %10'unu harcayabileceğini belirten bir tüzük hazırladık. Harcama limiti geçildiği zaman bu durumdan o dönemin yönetimi sorumludur maddesini ekledik.

Serdar Tatlı'yı şahsen tanırım. Doğruları olan, doğrularından taviz vermeyen bir insan. Umarım tartışmalardan uzak bir MHK olur. Başkanlar değişiyor ama hakemler hala aynı farkındaysanız.