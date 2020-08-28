Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin koronavirüste 1'inci dalganın artçılarını büyük rakamlarla gördüğünü söyledi ve 'Virüs bitti, her şey gitti' gibi düşünmemizin kurallara uymadaki gevşemenin rakamları yükselttiğini söyledi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin koronavirüste 1'inci dalganın artçılarını büyük rakamlarla yaşadığını, rakamların çok yüksek olduğunu ve önlemlere çok sıkı uyulması gerektiğini belirtti.

Kara, "Sonbahar için bu rakamlar daha da yükselebilir mi? İnsanlar eğer daha yakın hale gelirlerse daha kapalı ortamlarda bulunurlarsa havalandırmanın az olduğu ortamlara geçerlerse vaka sayısı yükselebilir.

"Risk yüksek"

Önümüzdeki sonbahara ve kışa doğru gidişin böyle etkisi olabilir. Bir etkisi de zaten bizim normalde beklediğimiz, sonbahar ve kış aylarında gördüğümüz soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonları da hem bu virüsün dolaşımını kolaylaştırabilir hem virüsün etkisini ağırlaştırabilir. O bakımdan önümüzdeki dönemin riski yüksek. Biz önlemlerimize uyarak bu sayıyı azaltabilirsek bu döneme daha rahat gireriz.

Ama yüksek rakamlarla girersek o zaman bu rakamlar katlanarak da artabilir. Dikkatli olmamız lazım. Özellikle bugünlerde mesafe ve maske kurallarına çok sıkı uymamız gerekiyor" diye konuştu.

"Yüksek uyumla vaka sayıları azalabilir"

Prof. Dr. Kara, toplumun yüzde 90 oranında maske ve mesafeye uyması halinde, virüsteki azalmanın 8-16 hafta içinde çok belirgin olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükler evde kalarak, çocuklar evde kalarak, Türkiye yaklaşık 8 haftalık periyot içinde çok ciddi bir başarıyı elde etti. Sonra ‘Virüs bitti, her şey gitti’ gibi düşünmemiz, kişisel olarak kurallara uymadaki gevşememiz rakamlarda tekrar yükselmeye neden oldu. Uyumumuz yüzde 90 değil de yüzde 70 olursa bu süre yaklaşık olarak 30 haftalara kadar uzayabiliyor.

Mesafe ve maskeye dikkat!

Önemli olan şu; ben kurallara ne kadar uyacağım, toplum olarak biz kurallara ne kadar uyabiliyoruz? 'Biz sokakta kurallara genel anlamda uyuyoruz' şeklinde görünüyor ama düğünler, kutlamalar gibi özel anlara geldiğimizde maske ve mesafeye dikkat etmez hale geliyoruz. Onlar da şu anda odak teşkil ediyor. Onun için bu noktalarda hem mesafeye hem maskeye ciddi şekilde uymamız lazım.

Bizim bunu sağlayabildiğimiz anda virüsteki azalma çok hızlı olacaktır. Uyumun olmadığı anda bu başarıyı elde etmek çok mümkün değil. Maske ve mesafeye çok yüksek oranda uyumu sağlarsak o zaman vakalarımızda hızlı bir azalmayı sağlayabiliriz."