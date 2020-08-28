Marmaris'te gündüz plajlardaki 'eğlence' akşam caddede devam ediyor

Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Gündüz deniz ve havuz başlarını dolduranlar, akşam ise sokağa akın etti. Saat 21.30'dan itibaren ilçe merkezinde bulunan Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu, kalabalıklaştı.