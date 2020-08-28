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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard Miha Zajc'ı istedi

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi.

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Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda kulübü Fortuna Sittard, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı istedi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 mücadelede takımına 2 gol 1 asist ile katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe Sloven oyuncuyu 2018/19 sezonunda İtalyan ekibi Empoli'den 3.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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