Fransa'dan koronavirüs tedbirlerine sıklaştırma: Açık alanda yemek ve sigara yasak

FRANSA, Ağustos ayında artan koronavirüs vakaları sonrası ek tedbirler aldı. Paris'te bugünden itibaren maske zorunluluğu getirilirken '11 yaşından altındaki çocukların maske takmasına gerek yok' denmesi dikkat çekti. Ayrıca kamuya açık alanlarda sigara ve yemek yemek için maske çıkarmak ceza sebebi olarak belirtildi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Ağustos’tan itibaren sokağa çıkan herkesin maske takmasına zorunluluk getirildi. Paris polisinden bugün yapılan açıklamada sokakta spor yapan ve bisiklete binenlerin maske takmasında zorunluluk olmadığını belirtildi.

"11 yaşın altındaki çocukların maske takmasına gerek yok"

Belediye meclisi, sokağa çıkanların kamuya açık alanlarda sigara içmek için veya yemek yemek için maskelerini çıkarmalarının yasak olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, polisin böyle bir durumda kendi kararını alacağı ve bu kişileri uyarıp ceza kesebileceği belirtildi.