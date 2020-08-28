BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,74
ALTIN 461,36
HABER /  DÜNYA

Fransa'dan koronavirüs tedbirlerine sıklaştırma: Açık alanda yemek ve sigara yasak

FRANSA, Ağustos ayında artan koronavirüs vakaları sonrası ek tedbirler aldı. Paris'te bugünden itibaren maske zorunluluğu getirilirken '11 yaşından altındaki çocukların maske takmasına gerek yok' denmesi dikkat çekti. Ayrıca kamuya açık alanlarda sigara ve yemek yemek için maske çıkarmak ceza sebebi olarak belirtildi.

Abone ol

Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Ağustos’tan itibaren sokağa çıkan herkesin maske takmasına zorunluluk getirildi. Paris polisinden bugün yapılan açıklamada sokakta spor yapan ve bisiklete binenlerin maske takmasında zorunluluk olmadığını belirtildi.

"11 yaşın altındaki çocukların maske takmasına gerek yok"

Belediye meclisi, sokağa çıkanların kamuya açık alanlarda sigara içmek için veya yemek yemek için maskelerini çıkarmalarının yasak olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, polisin böyle bir durumda kendi kararını alacağı ve bu kişileri uyarıp ceza kesebileceği belirtildi. 

Fransa’da resmi verilere göre son 24 saat içerisinde 6.111 insanda koronavirüs tespit edildi. Önceki gün Fransa genelinde yaklaşık 5 bin yeni vaka tespit edilmişti. Ülkede Ağustos ayından beri vaka sayısındaki artış sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Marmaris'te gündüz plajlardaki 'eğlence' akşam caddede devam ediyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den koronavirüs sözleri: B, C, D planları hazır
Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür planı belli oldu
83 yaşında koronavirüsü yendi
Koronavirüsü yenen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel taburcu edildi
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi
Sıcak havada soğuk duş uyarısı: Kalp krizi oluşabilir
Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekoltesiyle olay oldu
Yorumlar