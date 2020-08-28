BIST 1.107
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 461,00
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu kamuoyuyla paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir müzayeden satın alınan ve dün İBB'nin İstanbul'daki merkez binasına getirilen Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu basın mensuplarının karşısında kamuoyuyla paylaştı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet'in portresi, dün İBB'nin İstanbul Saraçhane'deki binasına getirildi.

Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tabloyu basın mensuplarının karşısında kamuoyuyla paylaştı.



İmamoğlu, "Çok heyecanlıyım. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye’ye kazandırılmasında katkı sağladığım için onur duyuyorum." dedi.


"Halk ziyaretine 6 Ekim'de açılacak"

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müthiş bir dönemi görüyor ve yaşıyoruz. Kıymetli topraklardayız.İstanbul halkıyla buluşması gerek tablonun. İstanbul halkının evi Saraçhane'deki belediye binası. Bu buluşmayı burada gerçekleştireceğiz. Bu güzel portreyi 6 Ekim'de İstanbul halkıyla buluşturacağız. Saltanatın bugün yaşayan fertleriyle de özel davetlerimiz olacak."

SON DAKİKA HABERLERİ
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den koronavirüs sözleri: B, C, D planları hazır
Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 3 çocuk babasına maganda kurşunu isabet etti
İstanbul Valiliği meteoroloji uyarısıyla ilgili saat verip uyardı
Samsun'da sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Avustralya’da sifonun içinden 4 zehirli yılan bulundu
Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor
Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi
Yorumlar 8 yorum