BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,74
ALTIN 461,36
HABER /  HAVA DURUMU

İstanbul Valiliği meteoroloji uyarısıyla ilgili saat verip uyardı

İSTANBUL Valiliği hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeğini açıkladı. Valilik, sıcakların hafta boyunca etkili olacağını ve 11 ile 16:00 saatleri arasından vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Abone ol

İstanbul bugünden itibaren kavrulacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağının açıklanmasının ardından İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ağustos (Cuma) gününden itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Ağustos Cuma gününden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor.

Cuma, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarındadır.

istanbul 5 gün hava durumu meteorolji

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor bugün çöl sıcakları geldi 1 hafta sürecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den koronavirüs sözleri: B, C, D planları hazır
Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Avustralya’da sifonun içinden 4 zehirli yılan bulundu
Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor
Eldiven fiyatları fırladı! Kutusunu 200 TL'ye satanlar var
Fransa'dan koronavirüs tedbirlerine sıklaştırma: Açık alanda yemek ve sigara yasak
Denizli'de 800 yıllık gelenek! Korona nedeniyle bu yıl temsili olarak yapıldı
Yorumlar