Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif

Premier Lig ekibi Manchester City, Barcelona'ya Messi için 100 Milyon Euro + Bernardo Silva + Gabriel Jesus + Eric Garcia'yı teklif etti.

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Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi'nin Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Man City'ye gidip gitmeyeceği konusu transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Lionel Messi, geçtİğimiz günlerde Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti ancak yönetim, AS'ın verdiği habere göre Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli olan 700 Milyon Euro'yu almadan ayrılığa sıcak bakmıyor.

İşte teklifin detayları

Haberde, Messi'nin Man City'ye transferindeki en büyük engeli bu serbest kalma maddesi olduğunun altı çizilirken, İngiliz ekibinin Barcelona'ya sunduğu son teklifin de detayları verildi. Buna göre Man City, Barcelona'ya Messi için 100 Milyon Euro + Bernardo Silva + Gabriel Jesus + Eric Garcia'yı teklif etti.

Sözleşmesi 2021'e kadar

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

20 yıldır bu kulüpte oynuyor Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor. Profesyonel kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren 33 yaşındaki Lionel Messi, kulüp formasıyla 600'den fazla gol attı. Arjantinli, Barcelona ile 10 lig ve 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

4 kulüp peşinde

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri Manchester City, Manchester United, İnter veya Paris Saint Germain olarak sıralıyor.