BIST 1.111
DOLAR 7,33
EURO 8,74
ALTIN 461,04
HABER /  YEREL

Gaziantep'te 3 çocuk babasına maganda kurşunu isabet etti

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te eşiyle tarlada çalışan 3 çocuk babası bir anda yere yığıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiğini düşün eşi ekiplere haber verdi. Hastaneye kaldırılan adamın başındaki kanamanın düşme anında gerçekleştiği düşünüldü. Ancak ikinci çekilen filmde ortaya çıkan gerçekte 3 çocuk babasının başına maganda kurşunu isabet ettiği öğrenildi.

Abone ol

Olay, geçen cumartesi, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası, çiftçi Metin Aslan eşi Elmas Aslan ile birlikte tarlada çalıştığı sırada, bir anda yere yığıldı. Eşinin yere yığıldığını gören Elmas Aslan, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan’ı, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste yapılan müdahalede, Aslan'ın yere düşerken çarpıp kanadığı sanılan başında, mermi çekirdeği olduğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan Mehmet Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, Aslan'ın ağır yaralanmasına neden olan magandanın bulunması için çalışma başlattı.

"Kalp krizi geçirdiğini zannediyor... İlk filmde anlamıyorlar"

Metin Aslan'ın kardeşi Mehmet Aslan suçlunun yakalanmasını isteyerek, "Kardeşim bahçede çalıştığı sırada kafasına mermi değmiş. Eşi, kardeşimin yere düştüğünü görünce kalp krizi geçirdiğini zannediyor. O şekilde hastaneye getirince ilk filmde bulamıyorlar. İkinci film çekildiği zaman kafasında mermi olduğu söyleniyor. Bu şehir magandalarının yakalanmasını istiyoruz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Denizli'de Ekşi Höyük'teki kazı heyecan uyandırdı tam 8 bin 600 yıllık çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den koronavirüs sözleri: B, C, D planları hazır
Dolar düşüşe geçti! Piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği meteoroloji uyarısıyla ilgili saat verip uyardı
Samsun'da sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Avustralya’da sifonun içinden 4 zehirli yılan bulundu
Emlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor
Eldiven fiyatları fırladı! Kutusunu 200 TL'ye satanlar var
Survivor Aycan Yanaç Onur Soygun ile yakalandı aşk iddiası bomba gibi düştü
Yorumlar