Gaziantep'te 3 çocuk babasına maganda kurşunu isabet etti

GAZİANTEP'te eşiyle tarlada çalışan 3 çocuk babası bir anda yere yığıldı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiğini düşün eşi ekiplere haber verdi. Hastaneye kaldırılan adamın başındaki kanamanın düşme anında gerçekleştiği düşünüldü. Ancak ikinci çekilen filmde ortaya çıkan gerçekte 3 çocuk babasının başına maganda kurşunu isabet ettiği öğrenildi.

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Olay, geçen cumartesi, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası, çiftçi Metin Aslan eşi Elmas Aslan ile birlikte tarlada çalıştığı sırada, bir anda yere yığıldı. Eşinin yere yığıldığını gören Elmas Aslan, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan’ı, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste yapılan müdahalede, Aslan'ın yere düşerken çarpıp kanadığı sanılan başında, mermi çekirdeği olduğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan Mehmet Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, Aslan'ın ağır yaralanmasına neden olan magandanın bulunması için çalışma başlattı.

"Kalp krizi geçirdiğini zannediyor... İlk filmde anlamıyorlar"

Metin Aslan'ın kardeşi Mehmet Aslan suçlunun yakalanmasını isteyerek, "Kardeşim bahçede çalıştığı sırada kafasına mermi değmiş. Eşi, kardeşimin yere düştüğünü görünce kalp krizi geçirdiğini zannediyor. O şekilde hastaneye getirince ilk filmde bulamıyorlar. İkinci film çekildiği zaman kafasında mermi olduğu söyleniyor. Bu şehir magandalarının yakalanmasını istiyoruz" dedi.