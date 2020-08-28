Denizli'de bulundu tam 8 bin 600 yıllık çıktı Ekşi Höyük'teki heyecan

Doç. Dr. Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda neolitik döneme ait tekstil malzemelerinin ortaya çıkarıldığını söyledi. Ekşi Höyük'ün eski bir yerleşim yeri olduğunu hatırlatan Dedeoğlu, "Neolitik döneme ait bu yerleşkede yapılan kazılarda ilk tekstil tarihine ilişkin bulgular elde ettik. Buradaki mimari kalıntılar çok iyi durumda. Dönemin tipik materyallerinin tamamını burada görmek mümkün." diye konuştu.