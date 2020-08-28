Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

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Riva'da düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım futbolcuları ve iki kurumun üst düzey isimleri katıldı.

Yapılan anlaşmayla McDonald's Türkiye, Milli Takımlar Lezzet Sponsoru oldu. 119'dan fazla ülkede, 34 binden fazla restoranında, 1.8 milyonu aşkın çalışanıyla, her gün 69 milyondan fazla kişiye hizmet veren hızlı servis restoran zinciri McDonald's, 2 yıllık anlaşma kapsamında önümüzdeki dönem birbirinden önemli organizasyonlarda, kritik karşılaşmalara çıkacak Milli Takımımız ve Kadın Milli Takımımız başta olmak üzere, tüm yaş gruplarında ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek sporcularımızın yanında olacak.

"1 Ekim'den itibaren maçlarımızı yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz.''

''Üç ayı milli şölene çevireceğiz''

A Milli Takım'ın yoğun bir döneme gireceğini kaydeden Nihat Özdemir, "Değerli konuklarımız; önümüzde sponsorlarımızla birlikte geçireceğimiz 3 aylık çok yoğun bir süreç bulunuyor. A Milli Takımımız, eylül, ekim ve kasım aylarında, Uluslar Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya gibi köklü futbol ekolleri olan 3 takımla grup liderliği için mücadele edecek. Yine Avrupa'nın futboldaki güçlü ülkelerinden Almanya ile ekim ayında, Hırvatistan ile de kasım ayında özel maçlarımız var. İnşallah bu süreçte önemli galibiyetler alıp önümüzdeki üç ayı milli şölene çevireceğiz. A Millî Takımımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum. McDonalds'a bir kez daha teşekkür ediyor, bu anlaşmanın milli takımlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.