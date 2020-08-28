BIST 1.106
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 460,88
HABER /  POLİTİKA

Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili yeni açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos kutlamalarına kısıtlama getirildiği iddialarını suni tartışma olarak görerek "Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu. Altun’un Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir.

"Resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler"

Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Denizli'de Ekşi Höyük'teki kazı heyecan uyandırdı tam 8 bin 600 yıllık çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Kurallara uyumda gevşeme rakamları yükseltti
Ankara Valisi Vasip Şahin’den koronavirüs sözleri: B, C, D planları hazır
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kamyonet motorsiklete çarptı! 1'i çocuk 3 ölü
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu kamuoyuyla paylaştı
Gaziantep'te 3 çocuk babasına maganda kurşunu isabet etti
İstanbul Valiliği meteoroloji uyarısıyla ilgili saat verip uyardı
Samsun'da sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
MasterChef eleme adayları! Gülşah ağlayarak Emir'i potoya attı
Yorumlar 19 yorum