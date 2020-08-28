Sakarya'da sağlıkçının dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi

SAKARYA'da sağlık görevlisi,kendisine verilen düğün davetiyesinde yer alan gelinin babasının bir hafta önce karantinaya alınan kişi olduğunu fark etti. Filyasyon ekibi geline ulaşıp Covid-19 testi yaptırdı.Test sonucu düğüne 2 gün kala pozitif çıkan gelin karantinaya alındı düğün de ertelendi.

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Arifiye ilçesinde yaşayan Ş.U. (65), yaklaşık 1 hafta önce ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Ş.U., evinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerince aynı evde yaşadığı yakınlarına yapılan çalışmada virüse rastlanmadı.

Kısa süre sonra bir sağlık görevlisi, kendisine verilen düğün davetiyesindeki ismi tanıdı. Davetiyede yer alan gelinin baba adının, karantinadaki Ş.U. olduğunu fark etti.

Düğüne 2 gün vardı

Filyasyon çalışması sırasında başka bir evde yaşayan gelin S.U.'ya (32) test yapılmadığını öğrenen sağlıkçı, durumu, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'ne bildirdi. Gelin S.U. ile irtibata geçen yetkililer, baba kızın son dönemde biraraya gelmediğini öğrendi. Ancak S.U., düğüne gelecek yakınlarını riske atmamak için test yaptırdı.

Düğüne 2 gün kala, test sonucu pozitif çıktı. Gelin S.U. da babası gibi evinde karantinaya alındı. Düğün ertelendi.

'Gelin bize destek olarak test yaptırdı'

İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ve Filyasyon Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Selin Tunalı "Daha önceden tespit ettiğimiz ve takip ettiğimiz bir hastamız vardı. Daha sonra filyasyon ekiplerimizde çalışan bir arkadaşımız, elindeki davetiyeyle pozitif vakanın eşleştiğini fark ederek durumu bize bildirdi. Yaptığımız incelemede gelinle babanın aslında teması olmadığını fark ettik ancak geline ulaşarak yine de bulaşma riskine karşı test yapılması gerektiğini bildirdik. Gelin bu konuda bize destek olarak hastaneye giderek test yaptırdı ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Böylelikle kalabalık düğün ortamında bir pozitif vakanın olmasını engelleyerek, belki de yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik" dedi.