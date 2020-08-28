Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de

Kadınlar koronavirüse karşı neden daha dayanıklı? Bilim insanlarını yanıtı buldu

Skandal ifadeler içeren Gül ve Düşün kitabının yazarı için harekete geçildi

CHP'nin 'Giresun' raporu çok tartışılacak: Facia bir kez daha bağırarak geldi