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Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de

Demirören Haber Ajansı

Lille ile sözleşmesi sona eren Loic Remy, Türkiye'ye geldi. Fransız golcü kariyerine Çaykur Rizespor'da devam etmeye hazırlanıyor.

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Lille ile yollarını ayıran 33 yaşındaki golcü Loic Remy, kariyerine Çaykur Rizespor'da devam etmeye hazırlanıyor. Remy, Rizespor'la sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye geldi.

Instagram'dan uçak temalı bir fotoğrafını yayınlayan Remy, Türk bayrağı emojisiyle de takipçilerine mesajı verdi.

2+1 yıllık sözleşme
Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmazsa Karadeniz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kariyeri boyunca sırasıyla Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille formaları giyen Remy, geride kalan sezonda Lille formasıyla 30 maça çıkıp 14 gol kaydetti.

31 kez Fransa Milli Takım formasını da giyen deneyimli golcü ülkesi adına 7 gol attı.

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🇹🇷 🇹🇷

LOÏC ALEX RÉMY (@loicremy.972)'in paylaştığı bir gönderi ()

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