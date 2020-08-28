İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den İpek Er'in ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar eden İpek Er’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İnce, devlet olarak Er ailesinin yanında olduklarını, sürecin takipçisi olacaklarını ve sanığın hem idari hem de adli olarak hak ettiği cezayı alması için çalışacaklarını kaydetti.

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İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce beraberinde Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı ile Er ailesinin yaşadığı Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak köyüne geldi.

Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihar eden İpek Er'in ailesini ziyaret eden İnce, baba Fuat ve anne Hikmet Er’e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başsağlığı mesajını iletti.

'Hak ettiği cezayı alması için çalışacağız'

Bir süre aileyle sohbet eden Bakan Yardımcısı İnce, devlet olarak Er ailesinin yanında olduklarını, sürecin takipçisi olacaklarını ve sanığın hem idari hem de adli olarak hak ettiği cezayı alması için çalışacaklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

Siirt'te Musa O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla 16 Temmuz'da intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İ. Er, Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 19 Ağustos'ta tutuklanan Musa O, avukatının itirazı üzerine Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu davası da açılıyor

İ.Er, İntihar etmeden önceki mektubunda, Orhan tarafından zorla alkol ve hap içirilerek, cinsel saldırıya maruz kaldığını ifade etmişti. Konuyla ilgili Bakanlık yetkilileri harekete geçti. Orhan'a uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan da dava açılacak.