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Annesiyle ilişki yaşadığını iddia edip öldürdü! Afyonkarahisar'da cinayet

Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da Y.T. (20), bastığı lokantada kurşun yağdırdı. Lokanta sahibinin kardeşi olan Sezgin Karagöz (47) olay yerinde can verirken yakalanan zanlı, Karagöz'ü annesiyle ilişki gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Emirdağ'a bağlı Aşağıpiribeyli beldesi Yeni Mahalle köy değirmeni mevkisinde meydana geldi. Sezgin Karagöz'ün kardeşinin lokantasına gelen Y.T., yanında getirdiği tabancayla Karagöz'e ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Sezgin Karagöz yere yığılırken, olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri Sezgin Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.T.'nin verdiği ilk ifadesinde Sezgin Karagöz'ü annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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