BIST 1.106
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 460,88
HABER /  HAVA DURUMU

Hafta sonu Adana'da 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak

TÜRKİYE, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına girecek. Sıcak hava dalgasından etkilenecek illerden Adana'da ise bu hafta sonu 92 yılın rekoru kırılarak, sıcaklığın 43 dereceye çıkması bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm, Basra Alçak Basıncıyla birlikte Adana'da sıcaklığın 29-30 Ağustos tarihlerinde 41 ile 43 derece aralıklarına çıkacağını belirterek, 92 yılın en sıcak hafta sonu rekoru olan 42 derecenin kırılacağını kaydetti.

Gelecek hafta için özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde tekrar bu sıcak hava dalgasının etkisini artırmasını beklediklerine dikkat çeken Mustafa Gülüm, "Bölgemizde önümüzdeki günlerde de 43 dereceleri görmemiz bekleniyor. İlçe bazında da 43 dereceyi göreceğimiz yerler olacak. Özellikle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde bu sıcaklığı bekliyoruz" dedi.

2020 yılı çok sıcak bir yıl oldu

2020 yılı ortalamalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Mustafa Gülüm, "Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1928 yılından bu yıla kadar bakacak olursak özellikle İncirlik bölgesinde Mayıs ayı için 42.3 derece, Haziran ayında 42.4 derece gibi ekstrem sıcaklık değerleri gördük. O nedenle Adana için 2020 yılı gerçekten çok sıcak bir yıl oldu diyebiliriz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor bugün çöl sıcakları geldi 1 hafta sürecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya'da sağlıkçının dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de
Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili yeni açıklama
YÖK, üniversitelere kayıt tarihini uzattı
Manchester City'den Messi için Barcelona'ya dudak uçuklatan teklif
Erdoğan talimat verdi! AK Parti 435 kilise ve sinagogla ilgili çalışma başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Hyundai i20 Türkiye'de üretime başlıyor! Bakan Mustafa Varank açıkladı!
Çankırı'da ambulans şoförü 4 günde koronavirüse yenik düştü
Moussa Sow Ümraniyespor'da
Hatay'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale sürüyor
Nihat Özdemir'den seyircili maç açıklaması
Seray Kaya yeni imajını paylaştı takipçileri övgü yağdırdı Kadın'ın Şirin'iydi
Yorumlar