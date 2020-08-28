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20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı! Hulusi Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) FETÖ'yle mücadele kapsamında bugüne dek 20 bin 62 personelin uzaklaştırıldığını açıkladı.

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FETÖ'yle mücadeleye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Akar, "İstihbarat birimlerimizden, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan, emniyet istihbarat teşkilatımızdan, savcılıklarımızdan, kendi hiyerarşimizden, ilave bilgi, belge çıktıkça, ilave kanaatler oluştukça tereddütsüz gereği yapılmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"Bu üniformayı onlara giydirmeyeceğiz"

"Bugüne kadar bütün Silahlı Kuvvetler'de aynı kurallar, ilkeler, kriterler çerçevesinde bu işlemler yapıldı." diyen Akar, "Şu ana kadar 20 bin 62 personel Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Bu konuda bizler, komutan arkadaşlarım, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını bu hainlere giydirmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz, bu üniformayı onlara giydirmeyeceğiz" dedi.

"Sayılar azalıyor, gücümüz azalıyor" 

"Sayılar azalıyor, gücümüz azalıyor" söylemlerinin de doğru olmadığının altını çizen Akar, "Operasyon ve tatbikatlarla TSK'nın, 15 Temmuz'un ardından, hainler içimizden temizlendikten sonra etkinliğini, caydırıcılığını, saygınlığını artırmakta olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, kara, deniz ve hava hareket alanlarına siberin de eklendiğini söyledi. Siber alanın korunması için de gayret gösterildiğini ifade eden Akar, bu konuda ciddi girişimler ve çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Hulusi Akar, siber güçlerde de caydırıcılığın yükseltilmesi için gerekli gayretin gösterildiğini sözlerine ekledi.

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