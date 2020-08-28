Bursa'da vicdan sızlatan görüntü! Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

BURSA'da, atın seyir halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak, koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri atı koşturan Ümit Ç.'ye hayvana kasıtlı olarak kötü davranmaktan 947 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza kesti.

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Bursa'da hurdacı olduğu öğrenilen Ümit Ç. yönetimindeki 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına atın boynundan iple bağlı olduğu görüldü. Caddede atın, bağlı olduğu kamyonetin arkasından koştuğu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere yol açan görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Ümit Ç.'ye 'hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak'tan 947 lira ceza kesti. Ayrıca Ümit Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan trafik ekiplerince 2 bin 473 lira ceza uygulandı.