BIST 1.107
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 461,00
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da vicdan sızlatan görüntü! Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

BURSA'da, atın seyir halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak, koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri atı koşturan Ümit Ç.'ye hayvana kasıtlı olarak kötü davranmaktan 947 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza kesti.

Abone ol

Bursa'da hurdacı olduğu öğrenilen Ümit Ç. yönetimindeki 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına atın boynundan iple bağlı olduğu görüldü. Caddede atın, bağlı olduğu kamyonetin arkasından koştuğu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere yol açan görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Ümit Ç.'ye 'hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak'tan 947 lira ceza kesti. Ayrıca Ümit Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan trafik ekiplerince 2 bin 473 lira ceza uygulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı! Hulusi Akar açıkladı
Merkel Merkelliğini yaptı! Yunanistan'ı desteklemek tüm AB üyelerinin yükümlülüğüymüş
HDP Gençlik Meclisi Sevr'in uygulanması ve Ermenilere tazminat için bildiriye imza attı
Sakarya'da sağlıkçının dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de
Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu'ndan dikkat çeken Rusya açıklaması: Tüm dünya açısından önemli
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Eskişehir'de vahşet! Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den İpek Er'in ailesine taziye ziyareti
Annesiyle ilişki yaşadığını iddia edip öldürdü! Afyonkarahisar'da cinayet
Denizli'de 800 yıllık gelenek! Korona nedeniyle bu yıl temsili olarak yapıldı
Yorumlar