BIST 1.107
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 461,00
HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca'dan 14 gün uyarısı: Ölümlere sebep olursunuz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalara, dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vakaların ardından Twitter hesabından vatandaşları uyaran bir paylaşımda bulundu.

Bakan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın.''

''Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık"
Bakan Koca, Twitter hesabından dün yaptığı yaptığı paylaşımda ise, "Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık" demişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır Tabip Odası: Ağır covid hastalarımız evde tedaviye zorlanıyor
20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı! Hulusi Akar açıkladı
Merkel Merkelliğini yaptı! Yunanistan'ı desteklemek tüm AB üyelerinin yükümlülüğüymüş
HDP Gençlik Meclisi Sevr'in uygulanması ve Ermenilere tazminat için bildiriye imza attı
Sakarya'da sağlıkçının dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test kiti! ZET Medikal geliştirdi
Koronavirüse karşı kedi ilacı! Virüsün çoğalmasını durdurdu
Chelsea, Thiago Silva'yı transfer etti
Beşiktaş, Ndiaye transferini bitirmek üzere
Muş'ta ilginç olay! Böbrek taşını düşürdüğüne inanılan su mikrop dağıtıyormuş
Sivas'ta kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL ama kimse toplamıyor
Yorumlar