Fahrettin Koca'dan 14 gün uyarısı: Ölümlere sebep olursunuz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalara, dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vakaların ardından Twitter hesabından vatandaşları uyaran bir paylaşımda bulundu.

Bakan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın.''

EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.

Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın. pic.twitter.com/emd2ytzWrA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020

''Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık"

Bakan Koca, Twitter hesabından dün yaptığı yaptığı paylaşımda ise, "Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık" demişti.