Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test kiti! ZET Medikal geliştirdi

İSTANBUL'da bir firma, koronavirüs tanısını 15 dakika içinde koyan test kiti geliştirdi. Test kitinin koronavirüs geçirip iyileşmiş kişilerin kanında oluşan bağışıklığı da tespit ettiği belirtildi. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'dan çok fazla talep olduğu belirtilirken test kitlerine sadece sağlık kurumlarının ulaşabileceği söylendi. Firmanın şimdiki amacının 6 ay içinde 3 milyon test kiti olduğu aktarıldı.

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Ümraniye ilçesinde faaliyet gösteren, medikal tanı kitleri geliştiren ZET Medikal LTD. firması tarafından koronavirüse karşı immunokromotografik yöntemle çalışan antikor test kiti geliştirildi. Firmanın Genel Müdürü Mustafa Dağar, ürünün kandaki antikor seviyesinden virüsü tespit ettiğini açıkladı.

Dağar, “Antikorlar vücuda giren virüs ya da bakterilere karşı oluşan doğal savunma mekanizmalarıdır. Koronavirüse karşı spesifik olarak oluşan IG G ve IG M’yi tespit eden kitimiz; hem o andaki hastalığı gösterebilirken hem de daha önce hastalığı geçirip iyileşenlerde oluşan IG G bağışıklığını da gösterebilmektedir." dedi.

"Bu noktada özellikle belirti göstermeden iyileşenlerde bağışıklık oluşup oluşmadığını göstermesi açısından da önem arz etmektedir."

İmmunokromotografik yöntemle çalışan tanı kitinin koronavirüsü hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebildiğini aktaran Dağar, test kitinin halk sağlığı laboratuvarı tarafından test edilerek üretimine uygunluk verildiğini söyledi. Öte yandan Dağar, Amacımız hızlı, doğru ve daha ucuz maliyetle daha çok kişide bu virüsü tespit etmek. dedi.

"Mevcutta kullanılan PCR kitleri, hem laboratuvar ortamında hem de teknik personele ihtiyaç duyan maliyetli bir yöntem. Bizim ürettiğimiz test kiti daha ucuz, kolay ve daha kısa sürede sonuç veriyor. Özellikle sağlık birimi bulunan kurumlar için kolaylık sağlayacak olması da bir diğer avantajı."

Perakende satışı yok, sadece sağlık kurumları ulaşabilecek

Mustafa Dağar, ürettikleri tanı kitinin perakende satışının mümkün olmadığını, kitin sadece sağlık profesyonellerinin ve sağlık kurumlarının kullanımına yönelik olduğunu belirterek, bu konuda eczanelerden veya perakende satış kanallarından talep edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yoğun talep aldıklarını söyleyen Dağar, “Ürünü ilk ürettiğimiz haziran ayından bugüne özellikle Avrupa, ve Orta Doğu’dan çok fazla talep var. Taleplere yetişebilmek için yoğun emek harcıyoruz.” şeklinde konuştu.

Firmanın geliştirdiği diğer test kitleriyle de yurt dışına ihracat yaptığını dile getiren Dağar, bu ürünle firmanın sektördeki konumunu daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

"Amacımız 6 ay içinde 3 milyon test kiti"

ZET Medikal Genel Müdürü Mustafa Dağar, ürünlerinin yerli olarak Türkiye’de kendi öz kaynaklarıyla üretildiğini belirterek, bunun gurur verici olduğunu söyledi. Dağar, “Mevcut kapasitemizi 5 katına çıkararak, üretimi artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 6 ay içinde 3 milyon test kiti üretmek.” diyerek sözlerini noktaladı.