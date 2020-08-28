Hafta sonu Adana'da sıcaklık rekor kıracak! Son 92 yılın en sıcak günleri

Gelecek hafta için özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde tekrar bu sıcak hava dalgasının etkisini artırmasını beklediklerine dikkat çeken Mustafa Gülüm, "Bölgemizde önümüzdeki günlerde de 43 dereceleri görmemiz bekleniyor. İlçe bazında da 43 dereceyi göreceğimiz yerler olacak. Özellikle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde bu sıcaklığı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.