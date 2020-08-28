Hafta sonu Adana'da sıcaklık rekor kıracak! Son 92 yılın en sıcak günleri
TÜRKİYE yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına girecek. Sıcak hava dalgasından etkilenecek illerden Adana'da ise bu hafta sonu 92 yılın rekoru kırılarak. Kentte sıcaklığın 43 dereceye çıkması bekleniyor.
Sıcak havanın tüm Türkiye'yi etkisi alması beklenirken Adana'da sıcaklar bir başka olacak. Kent sıcaktan adeta eriyecek. Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm özellikle hafta sonu için uyardı.
Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm, Basra Alçak Basıncıyla birlikte Adana'da sıcaklığın 29-30 Ağustos tarihlerinde 41 ile 43 derece aralıklarına çıkacağını belirterek, 92 yılın en sıcak hafta sonu rekoru olan 42 derecenin kırılacağını kaydetti.
Gelecek hafta için özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde tekrar bu sıcak hava dalgasının etkisini artırmasını beklediklerine dikkat çeken Mustafa Gülüm, "Bölgemizde önümüzdeki günlerde de 43 dereceleri görmemiz bekleniyor. İlçe bazında da 43 dereceyi göreceğimiz yerler olacak. Özellikle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde bu sıcaklığı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
2020 yılı çok sıcak bir yıl oldu
2020 yılı ortalamalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Mustafa Gülüm şöyle devam etti: