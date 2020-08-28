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Diyarbakır Tabip Odası: Ağır covid hastalarımız evde tedaviye zorlanıyor

DİYARBAKIR Tabip Odası, 27 Ağustos 'ta Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (pandemi hastanesi) 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Tabip Odası, "Ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır." açıklaması yaptı.

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Koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da günlük vaka sayısının 700 civarında olduğu ifade ediliyor.

Sağlık örgütleri ile Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı vaka sayısı ile ölüm sayısı arasında ciddi bir fark dikkat çekerken, sağlık örgütleri Sağlık Bakanlığı verilerinin şeffaf olmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor. Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde can kaybının 26 olarak verdiği 27 Ağustos’ta sadece Diyarbakır’da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"Açıklamalar örtüşmüyor"

“Çalışma arkadaşlarımızdan elde ettiğimiz veriler ile yetkilerin açıklamaları örtüşmemektedir” açıklaması yapan Diyarbakır Tabip Odası, “Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız covid nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır.

Tabip Odası açıklamasında şunları kaydetti: Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Hastanede takip edilmesi gereken ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır. Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.

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