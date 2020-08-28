BIST 1.106
DOLAR 7,31
EURO 8,70
ALTIN 460,88
HABER /  SPOR

Chelsea, Thiago Silva'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

Abone ol

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları." ifadelerini kullandı.

2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Thiago Silva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı.

PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır Tabip Odası: Ağır covid hastalarımız evde tedaviye zorlanıyor
20 bin 62 personel TSK'dan uzaklaştırıldı! Hulusi Akar açıkladı
Merkel Merkelliğini yaptı! Yunanistan'ı desteklemek tüm AB üyelerinin yükümlülüğüymüş
HDP Gençlik Meclisi Sevr'in uygulanması ve Ermenilere tazminat için bildiriye imza attı
Sakarya'da sağlıkçının dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Loic Remy, Çaykur Rizespor için Türkiye'de
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Ndiaye transferini bitirmek üzere
Muş'ta ilginç olay! Böbrek taşını düşürdüğüne inanılan su mikrop dağıtıyormuş
İstanbul'da tramvay halk otobüsüne çarptı!
MAK Danışmanlık'tan olay Kanal İstanbul' anketi! Yüzde 80 destek vermedi
Bursa'da vicdan sızlatan görüntü! Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu kaptanlar yarıştı bakın kim kazandı
Yorumlar