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Beşiktaş, Ndiaye transferini bitirmek üzere

Siyah beyazlılar, Senegalli futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmayı planlıyor.

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Beşiktaş, Badou Ndiaye transferini tamamlamak için gün sayıyor.  

Senegalli oyuncuyu kiralama planından vazgeçen siyah beyazlılar, Stoke City ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. İngiliz ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndiaye için 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi.  

Beşiktaş ise 1 milyon Euro teklif etti. Küluplerin anlaşması halinde Ndiaye, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.  

5 sezon önce Osmanlıspor’un Norveç’in Bodo Glimt takımından kadrosuna kattığı Senegalli orta saha oyuncusu, 2017’de Galatasaray’a transfer oldu. Sarı kırmızılılardan 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’ye giden Ndiaye, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giydi. Bordo mavili ekiple 17 maça çıkan Senegalli orta saha, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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